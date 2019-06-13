Путин рассмотрит идею правки статьи УК о наркопреступлениях, если она поступит

БИШКЕК, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассмотрит инициативу депутатов Госдумы об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если такое предложение будет сформулировано и поступит к нему. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если будет такая инициатива, если она будет сформулирована, то, соответственно, она будет рассмотрена, - отметил он. - Рассматривать абстрактные инициативы в области законодательства невозможно, они должны быть конкретно сформулированы".

Комментируя предложение академика РАН Андрея Воробьева о пересмотре всех дел о незаконном обороте наркотиков, опубликованное изданием "МБХ Медиа", Песков заметил, что Путин пока этого обращения не видел.

Предложения об изменении законодательства о борьбе с незаконным оборотом наркотиков стали поступать в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Он был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, однако 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты и он был освобожден. Голунов изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.