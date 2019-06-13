Песков прокомментировал появление девушки в футболке "Я/Мы Иван Голунов" в Кремле

БИШКЕК, 13 июня. /ТАСС/. Девушка в футболке с надписью в поддержку журналиста Ивана Голунова, которая пришла 12 июня на церемонию вручения госнаград президентом РФ Владимиром Путиным в Кремль, не вызвала изумления или вопросов у организаторов мероприятия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, это было замечено: она сидела на первом ряду", - сказал он, отвечая на вопрос, заметили ли в Кремле дочь лауреата госпремии Николая Луганского Анну, пришедшую на церемонию в футболке с надписью "Я/Мы Иван Голунов". "Ничего такого", - заявил он также о реакции на выбор костюма участницей церемонии. "Здесь нет повода для вопросов, там не было никаких противозаконных надписей, - - добавил Песков. - Здесь нет повода для каких-то вопросов или изумлений".

Журналист Голунов был задержан в Москве 6 июня. По заявлениям полиции, при нем, а также на его съемной квартире были обнаружены наркосодержащие вещества, в результате чего журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита заявляла, что запрещенные вещества ему подкинули. Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс.