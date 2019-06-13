Яровая указала Минпросвещения на отсутствие налаженной работы с воспитанниками детдомов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с критикой в адрес Минпросвещения по поводу отсутствия стандартов обучения и воспитания детей-сирот в специальных учреждениях. Дискуссия развернулась в четверг на заседании экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения безопасности детей.

"В спецучреждениях все-таки работают педагоги, образование должно осуществляться не только в формате (общего) федерального государственного образовательного стандарта - это для детей, которые обучаются в общей школе. Значит, должен быть ФГОС для детей, которые находятся в этих специальных учреждениях. Почему сегодня для детей, которые находятся в специальных учреждениях, где государство выделило и оплачивает ставки педагогов, нет образовательного стандарта по воспитанию и обучению?" - обратилась Яровая к замминистра просвещения Татьяне Синюгиной.

Заместитель министра признала, что "такого федерального образовательного стандарта нет". "Но существует, помимо стандарта, уже наработанная практика и постановление № 481 (кабмина о деятельности организаций для детей-сирот - прим. ТАСС), где прописаны те задачи, которые учреждение должно при нахождении ребенка в нем выполнять", - возразила она.

Яровая также напомнила, что еще в 2016 году министерство планировало подготовить методические рекомендации, "описывающие модель организации для детей-сирот, внутренние нормативные документы по организации их деятельности". Замминистра ответила, что такой документ был разработан. В свою очередь Яровая указала на то, что в открытом доступе найти его не удалось.

Индивидуальный подход к каждому ребенку

У вице-спикера палаты возникли вопросы к Минпросвещения РФ и по другим аспектам. "У нас должен составляться индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка, который должен утверждаться соответствующим актом органа опеки и попечительства с корректировкой не реже одного раза в полгода. А типового плана нет, министерство образования собиралось вносить изменения в постановление правительства и его разрабатывать", - напомнила Яровая.

По словам Синюгиной, поправки, которые закрепят единые требования, сейчас проектируются. При этом, добавила представитель министерства, фактически "индивидуальные планы воспитания и дальнейшей социализации и постинтернатного сопровождения в отношении каждого ребенка в учреждениях есть".

Яровая также отметила, что для детей-сирот давно необходимо разработать программу первой доступной профессии, с которой они могли бы выйти на рынок труда сразу после выпуска из спецучреждения. Синюгина отметила, что такого документа нет, однако воспитанники интернатов изучают предмет "социально-бытовая ориентировка" и проходят программы профориентации, которые составляются с учетом состояния рынка труда в каждом регионе.

Ранее вице-спикер заявила о готовности выступить автором поправок в закон "Об образовании" и Семейный кодекс, которые закрепят требование о разработке ФГОС для детей-сирот.