В Москве утвердили избирательные округа для электронного голосования

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Мосгоризбирком на заседании в четверг утвердил избирательные округа № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное) для проведения эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

"Проектом решения предлагается определить, что на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва одновременно с голосованием, проводимом в порядке, предусмотренном главой 10 Избирательного кодекса города Москвы, в одномандатных избирательных округах №1, №10 и №30 проводится дистанционное электронное голосование избирателей", - сказал на заседании зампред Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Большинство членов Мосгоризбиркома проголосовали за проект решения.

Как сообщалось, 10 июня Общественная палата Москвы предложила для электронного голосования эти три округа Мосгоризбиркому, так как за них проголосовало большинство жителей на портале "Активный гражданин".

Ранее для эксперимента по электронному голосованию из 45 столичных округов были отобраны 16. По итогам решений муниципальных депутатов семь округов отказались от участия.

Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов об электронном голосовании в Москве. Один из этих законов регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.