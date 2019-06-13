Минтруд и Минздрав разработают систему определения нуждающихся в долговременном уходе

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минтруд и Минздрав России до 20 августа разработают систему расчета нуждаемости в долговременном уходе, а также оптимальную единицу измерения объема и качества предоставляемой социальной услуги. Такое поручение было дано ведомствам по итогам заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Протокол поручений имеется в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС. Ведомствам поручено на основе данных пилотных проектов в субъектах сформировать и утвердить типовые модели "системы долговременного ухода за гражданами со стойкими ограничениями жизнедеятельности, приводящими к зависимости от посторонней помощи".

Для этого министерства совместно с представителями некоммерческих организаций должны определить понятие "долговременный уход", подходы и основания для приобретения права на него. Также будет определен подход к "дифференциации по степени потери способности к самообслуживанию" и сам процесс вынесения решений, имеющих законную, юридическую силу. Оптимальная единица объема и качества этого вида социальной помощи будет разработана "в том числе с учетом влияния рыночного сегмента ухода".

На основе использования баз данных Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, а также данных субъектов РФ будет сформирован порядок установления и выявления граждан, нуждающихся в долговременном уходе. Согласно перечню поручений, эта работа должна быть завершена к 20 августа 2019 года.

До 4 сентября Минтруд России должен проработать механизм комбинированного финансирования системы долговременного ухода на основе бюджета субъектов с привлечением иных бюджетов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.