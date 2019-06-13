Роскомнадзор изучит контент сервиса TikTok на предмет признаков порнографии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор в течение месяца проанализирует контент сервиса TikTok на предмет признаков детской порнографии и наличия другой запрещенной в России информации. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Роскомнадзор приступил к комплексному анализу контента сервиса TikTok на предмет наличия детской порнографии и другой запрещенной в России информации <…> Систематическое наблюдение продлится не менее месяца", - сказал он.

По словам Ампелонского, поводом для начала систематического наблюдения стали обращения граждан, отраслевых ассоциаций и сообщения СМИ. "В этих обращениях нам сигнализируют о наличии в TikTok прежде всего откровенных видео с участием несовершеннолетних. Мы намерены на экспертном уровне установить, соответствует ли такой контент границам дозволенного, которые определены в законе", - пояснил он.

TikTok - платформа для создания и публикации коротких видео с музыкальным сопровождением.