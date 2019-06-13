Голикова рекомендовала разработать новый вид соцстрахования по долговременному уходу

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила изучить вопрос о введении нового вида обязательного социального страхования на случай, если пожилые люди нуждаются в постоянном постороннем уходе. Протокол поручений имеется в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Рекомендовать главному финансовому уполномоченному Юрию Воронину сформировать при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере рабочую группу <...> по проработке возможности и целесообразности введения нового вида обязательного социального страхования на случай нуждаемости в постоянном постороннем уходе", - говорится в документе.

В рабочую группу должны быть привлечены представители Минтруда, Минздрава, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, а также экспертного сообщества. Предложения должны быть подготовлены к 1 ноября 2019 года.