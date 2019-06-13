Ингушетия отправила в Сирию 1 тыс. продовольственных наборов

МАГАС, 13 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии отправили в Сирию 1 тыс. продовольственных наборов в рамках благотворительной акции, написал в своем аккаунте в Instagram глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"Ингушетия провела в Сирии очередную благотворительную акцию. Помощь получила тысяча семей из провинции Хама, а также сельских районов провинции Идлиб. Благодарю губернаторов обеих провинций за высокую оценку проведения гуманитарной акции, а свою команду - за отличную организацию и ответственное отношение к мероприятию", - написал Евкуров.

По информации пресс-службы главы региона, акция была приурочена к мусульманскому празднику Ураза-Байрам.

"Среди тех, кто получил помощь, - жители провинции Хама, а также сельских районов провинции Идлиб. Они были вынуждены переехать в Хаму, так как их территории находятся под контролем вооруженных формирований. 12-я благотворительная акция, проведенная Ингушетией в Сирии, называлась "Городу Хама - с любовью из Ингушетии", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 11-я благотворительная акция Ингушетии в Сирии под названием "Шатер рамадана - с любовью из Ингушетии" проводилась в течение всего месяца рамадан в Дамаске и провинции Дамаск. В ходе этой акции помощь получили более 6 тыс. человек.