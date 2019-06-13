Авторы исследований в сфере радиоэлектронного вооружения получили премию имени Жукова

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении государственной премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в 2019 году двум научным коллективам в сфере оборонных исследований и авторам серии книг, посвященных Великой Отечественной войне. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

В области военной науки премия имени маршала Жукова присуждена трем ученым за цикл научных трудов по теории и практике анализа и синтеза высокоинформативного и высокоточного радиоэлектронного вооружения. Лауреатами стали ведущий научный сотрудник 3-го Центрального НИИ Минобороны РФ Рудольф Быстров и его коллеги по учреждению - главный научный сотрудник Александр Гвоздев и начальник отдела военно-технической информации Александр Немцов, а также начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин. Как говорится в указе, их исследования способствовали развитию военной науки, строительству Вооруженных Сил РФ и укреплению обороноспособности страны.

Премия имени Жукова в области создания вооружения и военной техники в этом году присуждена работникам НИИ Точных приборов - главному научному сотруднику Василию Тюрютикову, научному сотруднику Анатолию Чесалину и временному гендиректору этого НИИ Анатолию Шишанову. Они отмечены "за разработку и внедрение технологии производства высокоточной геопространственной информации в целях решения задач обороны страны и безопасности государства".

Лауреатами соответствующей премии в области литературы и искусства стали представители Калужского регионального отделения Комитета памяти маршала Жукова Борис Измайлов, Владимир Исаков и Владимир Скрипкин - "за серию книг, посвященных памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, героизму и мужеству защитников Отечества".

Государственная премия имени Жукова была учреждена в 1996 году.