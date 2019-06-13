Ученые подсчитали вред экологии от майнинга криптовалют

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Выделяемый в процессе добычи криптовалюты углекислый газ равен по объему углеродным выбросам таких стран, как Иордания или Шри-Ланка. К такому выводу пришла группа ученых из Технического университета Мюнхена, сообщает издание Zeit Online.

Авторы исследования рассчитали количество потребляемой при майнинге энергии, опираясь на данные изготовителей высокопроизводительных компьютеров и видеокарт с высокой скоростью расчетов. По состоянию на ноябрь 2018 года такие компьютеры потребляли 45,8 тыс. млрд ватт в час и производили от 22 до 22,9 млн т углекислоты в год, что равняется углеродному следу небольшой страны. Исследователи также обнаружили, что большая часть биткоинов создается в Исландии, где используются возобновляемые природные ресурсы.

Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу. Одной из самых известных разновидностей криптовалюты является биткоин, стремительный рост популярности которого произошел в последние годы. В 2017 году в мире произошел криптовалютный бум, а стоимость одной единицы самой популярной подобной валюты - биткоина - достигла почти $20 тыс. Сегодня криптовалюта значительно "похудела" - один биткоин сейчас оценивается примерно в $8,2 тыс.