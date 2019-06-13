Путин поручил проработать создание в Москве площадки по развитию искусственного интеллекта

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать возможность создания в Москве экспериментальной площадки для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания о развитии технологий в области искусственного интеллекта, состоявшегося 30 мая 2019 года.

"Рассмотреть совместно с правительством Москвы и публичным акционерным обществом "Сбербанк России" вопрос о создании в Москве территории, на которой устанавливается экспериментальный правовой режим и создаются необходимые условия для разработки и внедрения технологий в области искусственного интеллекта, - говорится в адресованном кабмину поручении. - При необходимости представить предложения по внесению изменений в соответствующие нормативные правовые акты".

Также правительству необходимо будет в срок до 30 июня заключить соглашения о намерениях между РФ и заинтересованными государственными корпорациями и компаниями с государственным участием, включая Сбербанк, Росатом, Ростех, ПАО "Ростелеком" и ОАО "Российские железные дороги", в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений.