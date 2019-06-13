На Калининград обрушился ливень с градом

КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Ливень, сопровождаемый сильным ветром и грозой, обрушился во второй половине дня на Калининград, подтопленными оказались улицы города, возникли перебои с энергоснабжением и выполнением рейсов в аэропорту.

"Стихия стала причиной отключения электроэнергии в пяти населенных пунктах Гвардейского района" - сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Янтарь-Россети". В общей сложности с проблемами в энергоснабжении столкнулись 815 жителей сел. По данным компании, "энергетики смогли уже в первые полтора часа подключить к электричеству половину потребителей".

Из-за грозового фронта задерживается выполнение нескольких рейсов в аэропорту Храброво, сообщила представитель дирекции авиаузла Наталья Грицун.

Жители города выкладывают в соцсетях фотографии и видео подтопленных улиц, по которым автомобилисты с трудом преодолевают водные преграды. Крупный град побил рассаду на садовых участках горожан.

"Фронт непогоды пришел в Калининградскую область с юга, юго-запада. В Калининграде, в частности, примерно за час бушевавшего ливня выпало до 26 мм осадков, но это не относится к опасным явлениям - 30 мм", - сказали ТАСС в Калининградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ситуация в аэропорту

В дирекции аэропорта уточнили, что из-за непогоды задерживаются шесть рейсов.

"Из-за грозового фронта и дождя на данный момент задерживается вылет пяти рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Минск, а также прибытие одного рейса из Москвы", - сказал собеседник агентства.

По данным Центра по гидрометеорологии, грозы и ливни в Калининграде и других городах и районах области возможны предстоящей ночью и утром 14 июня. 15 июня, по предварительным прогнозам, ожидается погода без осадков, но дожди и грозы возможны 16 июня. При этом спадет 30-градусная жара, установившаяся в области в последние несколько дней. Температура воздуха составит от 22 до 27 градусов.

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