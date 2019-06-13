В Twitter сообщили об удалении почти 5 тыс. аккаунтов из Ирана, России и Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Администрация Twitter удалила свыше 4,7 тыс. учетных записей по подозрению в связях с властями Ирана, а также более ста российских, венесуэльских и испанских учетных записей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг в блоге представителя социальной сети Джоэля Рота.

"Упомянутые выше [4 779] аккаунтов происходят из Ирана и, как мы убеждены, ассоциируются или опираются на прямую поддержку иранских властей. Тем не менее, сигналы и поведение каждой группы владельцев этих аккаунтов отличаются друг от друга в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении. Как утверждают в Twitter, владельцы 1,6 тыс. учетных записей разместили совокупно почти 2 млн записей, препарировав мировые новости в ракурсе, "игравшем на руку дипломатическим или геостратегическим взглядам иранского государства".

В Twitter сообщили о блокировке четырех аккаунтов в рамках расследования деятельности российской организации "Агентство интернет-исследований". "Удаление этих аккаунтов стало результатом более активного обмена информацией между представителями сектора [социальных сетей] и [американскими] органами правопорядка", - говорится в сообщении.

В Twitter также информировали об удалении 130 учетных записей сторонников выхода автономной области Каталония из состава Испании, а также 33 учетных записи, зарегистрированных в Венесуэле и подозреваемых в соучастии в деятельности опять же российского "Агентства интернет-исследований".