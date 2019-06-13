СМИ: игрушку Эйнштейна продадут на аукционе в Нью-Йорке

ТАСС, 13 июня. Детская игрушка физика Альберта Эйнштейна (1879 - 1955) - мозаика - выставлена на аукцион в Нью-Йорке. Об этом сообщила в четверг израильская газета The Times of Israel.

Набор включает более 500 разноцветных бусин, которые можно прикреплять на специальной доске с отверстиями для создания мозаики, а также декорированный деревянный футляр для игрушки.

Описание лота на сайте аукционного дома Kestenbaum&Company гласит, что мозаика "помогала юному Эйнштейну развивать воображение" и тем самым "способствовала формированию разума, который подарил человечеству величайшие научные теории последнего тысячелетия".

По данным издания, нынешний владелец получил игрушку в подарок от самого Альберта Эйнштейна незадолго до смерти ученого в 1955 году. Несмотря на потертость футляра и детские карандашные рисунки на его внутренней стороне, стоимость мозаики оценивается примерно в $4-6 тыс.

Аукцион запланирован на 20 июня. По информации газеты, на нем также будут проданы другие личные вещи Эйнштейна: его портрет, выполненный французской художницей Лу Альбер-Лазар, серебряные рюмки из Китая и несколько льняных салфеток, вышитых рукой матери великого ученого.