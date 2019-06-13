Власти Адыгеи направят на строительство зданий для медучреждений более 540 млн рублей

МАЙКОП, 13 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи потратят в этом году более 540 млн рублей, поступившие из федерального и зарезервированные в республиканском бюджете, на строительство и приобретение новых зданий для медицинских учреждений, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Рустем Меретуков.

"В республике ведется целенаправленная работа по развитию сферы здравоохранения, и большое внимание, в частности, уделяется строительству, а также приобретению новых зданий медицинских учреждений. До конца года на эти цели из всех источников финансирования - федеральных и республиканских - будет направлено порядка 542 млн рублей", - сказал он.

На строительство нового терапевтического здания на базе городской больницы в Майкопе выделено 104,6 млн рублей, в этом же лечебном учреждении планируется надстроить пятый этаж над корпусом перинатального центра. 120 млн рублей будут направлены на приобретение нового здания для стоматологической поликлиники с отделением не только для взрослых, но и для детей, - взамен существующей детской стоматологической поликлиники, которая уже давно требовала обновления. В этом же новом здании расположится и республиканское реабилитационное отделение. Начнется также строительство здания центральной районной больницы Гиагинского района (114,5 млн рублей), уточнил собеседник агентства.

"Оказанию медпомощи в небольших сельских пунктах уделяется особое значение в рамках нацпроекта "Здравоохранение", и в этом году планируется строительство трех фельдшерско-акушерских пунктов в районах республики", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что финансирование здравоохранения в Адыгее в 2019 году за счет всех источников составит 7 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше, чем в прошлом году. В рамках реализации нацпроектов за шесть лет продолжительность жизни в республике должна вырасти до 78 лет. Сейчас этот показатель в регионе - 73,3 года.