СМИ: высшая судебная инстанция Италии подтвердила приговор Мути за прогул спектакля

РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне, предоставив фальшивую медицинскую справку. Об этом сообщило в четверг агентство ANSA.

Таким образом высшая судебная инстанция страны окончательно утвердила решение апелляционного суда от июля 2017 года, который смягчил наказание, сократив срок тюремного заключения с восьми месяцев до шести. Как тогда сообщалось, избежать пребывание за решеткой актриса сможет, если выплатит неустойку театру в размере €30 тыс.

Администрация театра подала в суд иск против актрисы, уличив ее в предоставлении поддельного медицинского свидетельства, которое освобождало ее от обязанности выйти на сцену в постановке 10 декабря 2010 года, с которой она находилась в турне по Италии. За эту работу ее гонорар составил €25 тыс. Но потом выяснилось, что в тот же вечер Мути была гостьей на благотворительном ужине в Санкт-Петербурге вместе с американским актером Кевином Костнером. Мути уже принесла извинения своей публике. Актриса объясняла, что ее заболевание (ларингофарингит) не позволяло ей работать, используя голосовые связки, тогда как на благотворительном ужине в пользу больных детей ей не требовалось говорить.

В последние годы Мути много работает в России. В 2017 году она входила в жюри Московского международного кинофестиваля (ММКФ) и рассказывала о многих своих российских проектах. На театральную сцену Мути, больше известная как киноактриса комедийного жанра, вышла чуть более 10 лет назад, и сейчас она ездит по Италии с новым спектаклем "Гувернантка" по пьесе сицилийского драматурга и писателя Виталиано Бранкати.