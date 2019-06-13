Путин учредил медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин учредил юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации .

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"В ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны постановляю: учредить юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - говорится в тексте указа.

Медалью награждаются как участники войны, так и труженики тыла, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Награда будет выполнена из металла серебристого цвета, на ее лицевой стороне изобразят фигуру воина-победителя с пистолетом-пулеметом Шпагина (ППШ), пишущего на стене здания Рейхстага слово "Победа!".