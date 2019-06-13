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Путин подписал указ о повышении окладов судей

Финансирование связанных с реализацией указа расходов возложено на правительство России

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей в РФ на 4,3 п. п. с 1 октября 2019 года. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

Финансирование расходов, связанных с реализацией указа, возложено на правительство РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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