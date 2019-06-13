Путин наградил академика Чазова, музыканта Бутусова и постпреда РФ при ОБСЕ Лукашевича

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами около 200 представителей самых разных профессиональных сфер. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную службу постпред РФ при ОБСЕ в Вене Александр Лукашевич награжден орденом Почета. Российский кардиолог, академик РАН Евгений Чазов за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу удостоен орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Президент также присвоил музыканту Вячеславу Бутусову из популярной рок-группы "Наутилус Помпилиус" звание "Заслуженный артист Российской Федерации".