Путин пожаловал гражданство РФ сестрам-княжнам известной флорентийской фамилии Строцци

МОСКВА/РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ двум представительницам флорентийской аристократической семьи Строцци. Документом, который опубликован в четверг на официальном портале правовой информации, в российское гражданство приняты княжны Ирина Луиза и Наталия Констанца Строцци Майорка Ренци.

"Это замечательная новость, мы очень рады", - сказала Наталия по телефону, узнав от корреспондента ТАСС о подписанном главой российского государства указе.

Ирина (старшая из двух сестер) и Наталия - представительницы известной флорентийской аристократической семьи Строцци, в которую влилась линия русских аристократов. Среди их предков со стороны отца - князя Джироломо Строцци - есть Папы Римские и кардиналы, а также предположительно послужившая моделью для портрета Джоконды кисти Леонардо да Винчи Лиза Герардини.

Мать новых гражданок России - тоже Ирина - дочь эмигрировавших после революции аристократов. Ее отец был французом по происхождению, однако жил в России и даже в юном возрасте участвовал в Гражданской войне на стороне белогвардейских формирований. Несмотря на то, что Ирина родилась уже во Франции, она сохранила русские корни, традиции, православие.

Наталия и Ирина прекрасно, практически без акцента говорят по-русски. Наталия, балерина и актриса, и Ирина, опытный менеджер и предприниматель, часто бывают в России.

Семья Строцци, живущая во Флоренции, много делает для распространения русской культуры на Апеннинах. При их непосредственной поддержке во Флоренции прошло несколько крупных художественных выставок из российских музеев. Сейчас, как рассказала ТАСС Ирина, готовится обширная экспозиция работ Натальи Гончаровой. Князь Строцци, профессор международного права во Флорентийском университете (один из его студентов - экс-премьер Маттео Ренци), был почетным консулом РФ.