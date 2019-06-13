СМИ: россияне, спасенные с танкера в Оманском заливе, благодарят иранцев за гостеприимство

ТАСС, 13 июня. Российские моряки, спасенные иранцами в Оманском заливе с одного из двух танкеров, на которые в четверг было совершено нападение, поблагодарили иранскую сторону за гостеприимство. Видеозапись интервью с тремя россиянами показал иранский телеканал Press TV, который разместил ее на своей странице в Twitter.

"Нас замечательно приняли, огромное спасибо за гостеприимство. В больнице все тоже было прекрасно. Я не ожидал, что все будет так хорошо", - сказал один из россиян, представившийся старшим помощником капитана.

"Мы получили здесь все необходимое - воду, провизию, новую одежду. У нас нет никаких проблем. Мы очень благодарны администрации порта", - добавил другой член экипажа танкера. Кроме россиян, в эфире также появились спасенные филиппинские моряки.

Иранский телеканал Press TV в четверг сообщил о нападениях на два нефтеналивных судна в Оманском заливе. В районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей танкера Kokuka Courageous, зарегистрированного в Панаме и принадлежащего японской транспортной компании, и судна Front Altair, принадлежащего норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов. Иранские экстренные службы спасли более 40 моряков, находившихся на борту танкеров, в том числе 11 россиян.