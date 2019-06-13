Французские спецслужбы пресекли работу крупной площадки "даркнета"

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Крупная площадка в "даркнете" (скрытом сегменте интернета), где осуществлялись сделки по продаже наркотиков, оружия и фальшивых документов, была закрыта в результате спецоперации, организованной цифровым подразделением Национального управления разведки и таможенных расследований (DNED) Франции. Об этом сообщает в четверг газета Le Figaro.

Около 5,8 тыс. человек пользовались платформой French Deep Web-Market (FDWM), из них более 700 - продавцы. Сотрудники "кибертаможни" обнаружили ее в начале 2018 года. После продолжительного расследования, включавшего контрольные закупки, более 90 сотрудников DNRED, а также спецподразделения национальной полиции RAID и Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI) провели в среду масштабную операцию в Ницце, Метце, Бордо, Лизье и Ренне.

В результате были задержаны четыре человека (разработчики и администраторы платформы), а также получены коды доступа к сайту, позволяющие просмотреть информацию о его использовании вплоть до вечера 12 июня. Трое из четверых задержанных после допроса были переданы судебной полиции и помещены под стражу. Отмечается, что после закрытия FDWM сразу несколько франкоязычных ресурсов "даркнета" схожей направленности временно или полностью прекратили свою работу.

Это вторая крупная спецоперация "кибертаможни". В июне 2018 года сотрудники цифрового подразделения DNED пресекли работу сайта "Black Hand", находившегося в скрытом сегменте интернета. Кроме оружия и наркотиков, на нем продавались и полученные нелегальным путем чужие банковские реквизиты. Этот сайт и его форум посещали около 3 тыс. человек.