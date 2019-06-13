Источник: замглавы Росгвардии Сергей Захаркин покинет свой пост

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Заместитель главы Росгвардии, статс-секретарь генерал-полковник Сергей Захаркин покинет свой пост. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Заместитель директора Росгвардии Захаркин покинет свой пост, указ президента появится в ближайшее время. Эти действия вызваны с реализуемым принципом ротации кадров руководящего состава", - сказал собеседник агентства, не уточнив, кто будет назначен статс-секретарем.

Сергей Захаркин родился 25 июля 1960 года в Ангарске Иркутской области. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, Военно-инженерную академию имени В. В. Куйбышева, а также Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. Проходил службу в Главном командовании внутренних войск МВД России, в Сибирском, Центральном региональных командованиях внутренних войск, в Объединенной группе войск на Северном Кавказе, в Северо-Западном региональном командовании, на должности начальника штаба - первого заместителя командующего войсками.

В 2016 году был назначен на должность командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ. В 2017 году указом президента РФ - на должность статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии России.