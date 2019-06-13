Русский музей проведет в Петербурге цветочный фестиваль к 315-летию Летнего сада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Государственный Русский музей откроет в пятницу в Санкт-Петербурге цветочный фестиваль, посвященный 315-летию Летнего сада. Ранее музей проводил в начале лета ландшафтные фестивали "Императорские сады России", но с этого года решил изменить формат, сообщил журналистам директор Русского музея Владимир Гусев.

"У нас было 10 фестивалей цветов "Императорские сады России", и мы поняли, что надо поменять формат, потому что трудно привлекать спонсорские средства. Последний фестиваль показал, что, когда не хватает средств, приходится использовать искусственные цветы, это не очень хорошо. Новый формат - это продолжение и развитие темы фестивалей, это те же музейные сады, но будет более насыщенная программа", - рассказал Гусев на посвященной фестивалю пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

Фестиваль в Летнем саду продлится три дня. "Будет звучать музыка, присутствовать литература, а история сада будет представлена в документах, фотографиях. И будут живые цветы", - пообещал директор музея. Летний сад к своему дню рождения будет украшен цветочными и ландшафтными композициями, в том числе в стиле Петровского времени - с оригинальной обрезкой растений, померанцевыми деревьями в кадках; несколько скульптур будут оформлены цветами.

Одной из тем фестиваля будет юбилей Пушкина - посетители смогут увидеть моноспектакль "Евгений Онегин" театра Монплезир и услышать романсы на стихи поэта. В дни фестиваля на сцене в Летнем саду будут демонстрироваться театрализованные представления и танцевальные композиции в стиле разных эпох - от барокко XVIII века до модерна начала ХХ века. На период проведения фестиваля вход в Летний сад будет платным.

Летний сад - первый регулярный парк Санкт-Петербурга - он был заложен по повелению Петра Первого в 1704 году, и царь лично принимал участие в его проектировании и обустройстве. Летний сад всегда был излюбленным местом прогулок горожан, он известен во всем мире благодаря уникальной коллекции мраморных скульптур, установленных на его аллеях. Несколько лет назад в парке была проведена комплексная реставрация, во время которой были восстановлены восемь исторических фонтанов и построены несколько новых объектов, которые повторяют исторические постройки, уничтоженные в разное время. Подлинные статуи Летнего сада были заменены на точные копии, а оригиналы перенесены в помещения Михайловского замка.