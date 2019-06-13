Число схем лечения онкозаболеваний выросло почти втрое в 2019 году

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Число схем применения лекарственных препаратов для терапии онкозаболеваний в РФ увеличилось почти в три раза в 2019 году по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе Минздрава России порталу "Будущее России. Национальные проекты" , оператором которого является ТАСС.

На обеспечение россиян современными препаратами в 2019 году было выделено дополнительно 70 млрд рублей. Кроме того, в настоящее время обновляются все клинические рекомендации и протоколы лечения онкозаболеваний в РФ, с учетом внесения в них современных лекарственных препаратов и обновления схем терапии онкозаболеваний в соответствии с международными стандартами.

"В 2019 году существенно расширен диапазон применяемых схем лечения - от 425 схем в 2018 году до 1046 схем в 2019 году. Соответственно, были расширены и возможности по ее оплате. За четыре месяца было оказано 399 тыс. случаев [лечения], что выше аналогичного показателя прошлого года на 48% (270,4 тыс. случаев)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным министерства, финансовое обеспечение противоопухолевой лекарственной терапии полностью покрывается за счет средств Федерального фонда ОМС. В рамках реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", включенного в национальный проект "Здравоохранение", "предусматривается существенное, более чем в три раза, по сравнению с 2018 годом, увеличение объемов химиотерапевтического лечения, которое должно стать абсолютно доступным для граждан РФ".

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти триллион рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствие с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения.

В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопопощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референт-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований. В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные медицинские исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".