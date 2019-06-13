Экс-глава СК по Волгоградской области Музраев жалуется в СИЗО на здоровье

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Экс-глава управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаил Музраев, содержащийся в столичном СИЗО "Лефортово", имеет жалобы на состояние своего здоровья. Об этом ТАСС сообщил в пятницу ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"В ходе разговора с посетившими его членами ОНК он пожаловался на состояние своего здоровья. Несколько лет назад он перенес инсульт и из-за этого у него немеет рука. Члены ОНК дали рекомендации, чтобы ему было обеспечено получение медпомощи, регулярно проводились обследования", - сказал собеседник агентства, добавив, что ОНК просит руководство "Лефортово" держать данную ситуацию на контроле.

По словам Мельникова, Музраев пока находится в карантинной камере в СИЗО "Лефортово", он пробудет там 10 дней. "Он содержится в камере без ремонта в старом корпусе с холодной водой. Бывшему высокопоставленному следователю выдали тюремную робу. Музраеву позволяется гулять, ежедневно ему представляется [на это] час времени", - добавил Мельников.

Ответственный секретарь ОНК Москвы сообщил, что Музраев уже получил передачу с продуктами, вещей пока не получал. Кроме того, Музраев сообщил наблюдателям что ему не выдали книг, но в камере есть радио. Телевизор в камере не работает, есть холодильник.

Члены ОНК попросили руководство СИЗО предоставить Музраеву книги. Отвечая на вопрос, чем он занимается, Музраев ответил: "Меряю камеру шагами".

Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 11 июня 2019 года Музраеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 10 августа 2019 года. Аналогичное ходатайство удовлетворено в отношении предпринимателя, задержанного с Музраевым. Оба фигуранта обвиняются по п. а ч. 2, ст. 205 УК РФ ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). Если их вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы. Музраев вину в инкриминируемых преступлениях не признал и назвал предъявленное ему обвинение "фантазией следователей".