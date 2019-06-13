Российские эксперты осмотрят лабораторию Лугара в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 14 июня. /ТАСС/. Российские эксперты посетят Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара в Тбилиси и ознакомятся с его работой. Об этом в четверг заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью грузинской телекомпании Imedi после окончания очередного раунда переговоров со спецпредставителем грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе в Праге.

"На сегодняшней встрече я поблагодарил грузинскую сторону за предложение посетить нашим экспертам лабораторию Лугара. Мы считаем, что это будет очень хорошо. Это правильно и приветствуется, однако мы договорились, что до приезда в Грузию эксперты должны встретиться и договориться о деталях. К примеру, почему приезжают, что осмотрят в лаборатории Лугара", - сказал Карасин, не уточнив даты приезда экспертов.

В свою очередь Абашидзе напомнил о заявлениях о происходящих в центре закрытых экспериментах. По словам премьера, исходя из этого, Грузия открыла двери для российских экспертов.

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку у Тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты, а также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории. В Грузии данные обвинения назвали абсурдными, а в Москве заявили, что попросят у США документы о деятельности лаборатории.