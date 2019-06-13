Росстат объяснит населению, как считать основные социально-экономические показатели

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Росстат будет объяснять гражданам доступным языком как считать показатели, которые характеризуют основные аспекты социально-экономической жизни. Эта инициатива будет реализована в рамках проектов "Понятная методология" и "Популярная статистика", заявил глава Росстата Павел Малков в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.

"В фокусе общественного внимания несколько основных показателей, которые так или иначе постоянно находятся в информационном поле: зарплаты и доходы, безработица. Словом, всё то, что характеризует основные аспекты социально-экономической жизни", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какая информация ведомства интересует российских граждан больше всего.

"Если раньше мы работали только с профессиональными аудиториями, то сейчас у нас появилось очень много непрофессиональных пользователей, потребителей информации Росстата. Нам нужно научиться объяснять наши данные на понятном каждом языке", - добавил Малков.

По его словам, специалисты Росстата уже изучают некоторые инструменты для объяснения гражданам того, как считать основные показатели социальной жизни.

"Мы уже начали осваивать и инфографику, простой язык. Тут чрезвычайно любопытен опыт некоторых стран, который мы сейчас изучаем для того, чтобы начать проекты "Понятная методология" и "Популярная статистика". Будем пояснять методологию по самым востребованным населением показателям доступным языком", - сказал глава Росстата.

Малков отметил, что эти проекты фактически уже стартовали. Но сейчас Росстат, помимо сбора данных и изучения опыта зарубежных коллег, занят поиском специалистов, которые "могут перевести с профессионального языка на доступный" используемую терминологию для всего населения.