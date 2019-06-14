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Работу Instagram восстановили после сбоя

Наиболее часто встречались сложности при обновлении ленты новостей, входе в приложение и просмотре сайта приложения
Описание
© EPA-EFE/GLENN HUNT

ТАСС, 14 июня. Работа социальной сети Instagram полностью восстановлена после сбоя, сообщается в пятницу на официальной странице сервиса в Twitter.

"Мы полностью восстановились и приносим извинения за этот сбой", - говорится в сообщении.

В ночь на пятницу сервис Downdetector по отслеживанию популярных интернет-ресурсов информировал о сбоях в работе Instagram. По его данным, жалобы поступали от пользователей по всему миру, в том числе и из России.

Наиболее часто встречались сложности при обновлении ленты новостей (около 79%), входе в приложение ( 10%) и просмотре сайта Instagram (9%).

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Россия
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