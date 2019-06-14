"Ъ": в России появится ГОСТ, позволяющий увеличить лимит скорости на дорогах

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса РФ разработал проект нового стандарта (ГОСТ), который позволит владельцам автомагистралей увеличить скоростной лимит с 110 км/ч до 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах. Утвердить подготовленный по заказу Росавтодора документ планируется в августе, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", которая ознакомилась с текстом проекта.

Согласно новым поправкам, скоростной лимит может быть поднят на платных участках трасс М4 ("Дон") и М11 (Москва - Санкт-Петербург), принадлежащих госкомпании "Автодор". Росавтодор также планирует поднять скорость до 90-110 км/ч на 44 участках федеральных дорог, пишет издание.

По действующим правилам дорожного движения (ПДД) скорость на автомагистрали при отсутствии иных знаков ограничена до 110 км/ч для легковых автомобилей и мотоциклов, для грузовиков массой более 3,5 тонны - до 90 км/ч. На автомагистралях запрещено двигаться на мопедах, тракторах и велосипедах, запрещена также остановка вне специальных площадок.

"Высокие скорости, как правило, разрешают на дорогах первой категории, к ней относится 12% (около 6 тыс. км) федеральных дорог. При этом документальных критериев по введению такого скоростного режима не существует, новый ГОСТ их вводит впервые", - отмечают разработчики стандарта.

Для того, чтобы стандарт мог быть применен к участку дороги, на нем в течение года не должно быть очагов ДТП (не более трех аварий на километровом отрезке), колейность (дефект дорожного покрытия) допускается глубиной не более 15 мм. При обнаружении чрезмерной колейности или повышенной аварийности повышенный скоростной режим будет отменен. Кроме того, должны применяться знаки переменной информации (информационные табло), чтобы владелец дороги на время ливня или метели мог понизить лимит скорости, уточняет "Коммерсантъ".

Новый ГОСТ также вводит требования к зонам для остановки: если ширина обочины меньше 1,5 м, то каждые 3-5 км (в зависимости от количества полос) на дороге должны быть организованы площадки не менее 3,75 м шириной, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, лимит в 130 км/ч на европейских автомагистралях действует на дорогах Франции, Дании и Германии, в остальных странах - 100-120 км/ч. Однако с 1 июля 2018 года во Франции на автодорогах, не относящихся к магистралям, скорость была снижена с 90 км/ч до 80 км/ч.