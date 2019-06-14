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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Компании-отловщики косаток в Приморье могут выпустить часть животных через неделю

Пока не известно, о каких именно косатках идет речь

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. Компании, занимавшиеся отловом косаток и белух, находящихся сейчас в центре адаптации в бухте Средней, рассматривают возможность выпустить часть косаток самостоятельно непосредственно в этой бухте, но пока выпуск отложен на неделю. Об этом в пятницу заявил представитель ответчика в ходе рассмотрения во Фрунзенском районном суде Владивостока дела о нарушении правил рыболовства компанией "Океанариум-ДВ".

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"Вчера был запланирован выпуск четырех косаток, но он был отложен на неделю", - сказал адвокат.

В пресс-службе компаний-отловщиков от комментариев отказались. О каких именно косатках идет речь, там не уточнили.

С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело в связи с незаконным выловом биоресурсов.

31 мая городской суд Южно-Сахалинска частично удовлетворил иск сахалинских общественных организаций в отношении Росрыболовства, признав приказ ведомства, на основании которого были выданы разрешения на отлов, незаконным. Однако решение о выпуске животных принято не было.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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