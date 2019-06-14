Одну из старейших больниц Читы отремонтируют благодаря дальневосточной субсидии

ЧИТА, 14 июня. /ТАСС/. Одна из старейших в Чите больниц - городская больница №2, в которой обслуживаются 24 тыс. человек, - будет отремонтирована на средства так называемой дальневосточной субсидии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Забайкальского края.

"Городскую больницу №2 в Чите - единственное в Забайкальском крае медучреждение, оказывающее паллиативную помощь инвалидам, - отремонтируют в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста. Общие затраты из федерального и регионального бюджетов на ремонт терапевтического, инфекционного, паллиативного отделений и поликлиники составят 58,4 млн рублей", - сообщили в пресс-службе и добавили, что ремонтные работы закончатся к концу 2021 года.

Медучреждение было введено в эксплуатацию в 1958 году. За прошедшее время здание пришло в неудовлетворительное техническое состояние: внутренние помещения не соответствуют санитарным нормам и правилам, отсутствует доступность для маломобильных групп населения.

По словам главврача клинической городской больницы №2 Александра Егорова, капремонт позволит провести замену инженерных сетей, установить приточно-вытяжную вентиляцию, организовать горячее водоснабжение, позволит привести техническое состояние объекта в соответствие с нормами санитарных и пожарных правил.

Всего за счет дальневосточной субсидии в Забайкальском крае будет проведен капитальный ремонт семи учреждений здравоохранения, в том числе городского родильного дома и станции скорой помощи. "Появится 40 фельдшерско-акушерских пунктов, планируется приобрести 52 автомобиля скорой медицинской помощи, два передвижных медицинских комплекса, а также медицинское и лечебное оборудование", - добавили в пресс-службе региона.

В начале ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке, двум субъектам выделена "Единая субсидия" на строительство, ремонт объектов социальной инфраструктуры. Забайкалье до 2021 года получит 9,4 млрд рублей.