Роспотребнадзор за неделю выявил почти 50 партий продукции с нарушением техрегламентов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 7 по 13 июня в ходе проверок выявил на полках российских магазинов 48 партий продукции, не соответствующей обязательным требованиям, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Только за период с 7 по 13 июня 2019 г. в государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей внесены сведения о 48 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в семи субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Товары реализовывали с нарушением сроков годности, при отсутствии сведений об изготовителе, деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза. Выявлены меха и меховые изделия без идентификационных знаков, на маркировке парфюмерно-косметической продукции отсутствовала обязательная информация.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в 18 партиях пищевой продукции с нарушением требований реализовывали алкогольные напитки, консервы, кондитерские изделия, молоко, мясо, птица, яйца, рыба.

В 30 партиях непищевой продукции оказались меховые изделия, парфюмерия и косметика, одежда, текстильные, трикотажные, кожаные изделия.