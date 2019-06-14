Программа развития сельского туризма в России будет готова в конце 2019 года

УЛАН-УДЭ, 14 июня. /ТАСС/. Эксперты подготовят Программу развития сельского туризма в России к концу 2019 года. Об этом заявила эксперт АНО "Агентство развития сельских инициатив" Ива Лебедева, выступая на форуме "Неделя туризма на Великом Шелковом пути" в Улан-Удэ.

"Агентство развития сельских инициатив готовит большой межрегиональный проект, проводятся исследования текущего состояния сельского туризма, эти исследования лягут в обоснование Программы развития сельского туризма в РФ до 2025 года, которую мы пишем вместе с регионами, экспертами. Такая программа в конце 2019 года будет опубликована", - сообщила Лебедева.

Сейчас в России, по словам Лебедевой, проходят масштабные исследования текущего состояния сельского туризма. "На сегодня получено около 2,5 тыс. анкет из 64 субъектов РФ, результаты говорят о том, что в 16 субъектах развитию сельского туризма оказывается господдержка, в семи из них термин "сельский туризм" введен в региональное законодательство, еще в семи субъектах имеются программы по развитию сельского туризма на муниципальном уровне, - уточнила эксперт. - Всего в регионах есть около 10 тыс. объектов сельского туризма, это ремесленные мастерские, интерактивные программы, также более 2 тыс. событийных мероприятий проходит на сельских территориях, зарегистрированных, открыто работающих в этой сфере у нас пока 3,5 тыс. человек".

В России сейчас существует около 3,5 тыс. гостевых домов, работающих в формате сельского туризма, но это, подчеркнула представитель Агентства развития сельских инициатив, "очень мало". "В маленькой Белоруссии, для сравнения, 2,5 тыс. таких гостевых домов", - сказала она.

Лебедева напомнила, что Агентство развития сельских инициатив входит в рабочую группу Госдумы по внесению в Федеральный закон №132 "Об основах туристской деятельности в РФ" определения термина "сельский туризм".

Форум "Неделя туризма на Великом Шелковом пути" проходит в Бурятии с 11 по 16 июня, в нем участвуют эксперты, инвесторы, участники проектов государственно-частного партнерства в сфере туризма, представители турбизнеса из регионов и стран - участниц программы UNWTO "Шелковый путь", рестораторы, отельеры. Международное туристское мероприятие проводится при поддержке Всемирной туристской организации и Русского географического общества.