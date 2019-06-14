Трамп по ошибке написал в Twitter, что встречался в Великобритании с "принцем китов"

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Президент США Дональд Трамп в четверг по ошибке написал на своей странице в сети Twitter , что встречался во время своего государственного визита в Великобританию не с принцем Уэльским Чарльзом, а с "принцем китов". На опечатку американского лидера обратили внимание СМИ и многочисленные пользователи интернета.

Ошибка вкралась в сообщение, в котором Трамп объяснял, что ежедневно встречается с зарубежными лидерами, среди которых он упомянул британскую королеву Елизавету II, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и главу правительства Ирландии Лео Варадкара, а также президентов Франции и Польши Эмманюэля Макрона и Анджея Дуду. Назвал он и сопровождавшего его во время визита в Соединенное Королевство принца Уэльского Чарльза, но вышло это неудачно. Трамп неверно написал титул наследника британского трона, который по-английски пишется как Prince of Wales (принц Уэльский). Вместо этого президент США назвал его Prince of Whales, что можно перевести как "принц китов" (по-английски whale - кит).

Сообщение было вскоре удалено из Twitter президента и отправлено заново уже в новой редакции, где опечатка была исправлена. Однако, как известно, в интернете ничто не исчезает бесследно: журналисты и пользователи соцсетей успели сделать снимок страницы.

После этого в том же Twitter стали появляться многочисленные фотоколлажи на эту тему, а потом подборки с этими картинками начали публиковать СМИ. На некоторых пользователи интернета фантазируют на тему того, как должен выглядеть "принц китов", изображая, например, это животное в короне и в карете, запряженной морскими коньками. На других "принц китов" предстает в образе "Аквамена" из вышедшего недавно на экраны фантастического боевика австралийского режиссера Джеймса Вана. На третьих изображен сам наследник британского престола на фоне морских млекопитающих.

К флешмобу подключился даже популярный валлийский новостной портал WalesOnline, переименовавший на короткое время свою официальную страницу в Twitter в WhalesOnline.

Государственный визит американского лидера в Великобританию состоялся 3-5 июня. Самая активная роль в программе мероприятий была возложена на принца Чарльза, который заменил на торжествах своего 97-летнего отца принца Филипа, отошедшего в связи с преклонным возрастом от выполнения обязанностей члена королевской семьи.