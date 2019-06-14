Чукотка представит работы уэленских косторезов на российско-китайском фестивале искусств

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июня. /ТАСС/. Работы уэленских косторезов Чукотки будут представлены на Х "Российско-китайской ярмарке культуры и искусства" в Благовещенске и провинции Хэйлунцзян (КНР), сообщила в пятницу пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

"Работы знаменитых уэленских косторезов будут представлены на десятом международном фестивале "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства", который считается уникальным явлением в истории взаимоотношений России и Китая, и является одним из самых масштабных проектов в сфере культуры. Будут представлены работы мастеров Уэленской школы резьбы по кости и Чукотская пробивная вышивка кожей и подшейным волосом оленя", - говорится в сообщении.

Фестиваль традиционно пройдет с 18 по 28 июня в Благовещенске Амурской области, в китайской провинции Хэйлунцзян, а также в городе Хайхэ. "События организуются синхронно в двух государствах, позволяя раскрыть особенности культуры дружественных стран и рассказать об уникальности их искусства. Проект вызывает большой интерес у населения и служит импульсом к дальнейшему творческому сотрудничеству между народами России и Китая", - отметили в правительстве Чукотки.

В экспозиции центра развития народных промыслов "Уэленская косторезная мастерская" будут представлены 34 работы пятнадцати мастеров Уэленского косторезного промысла и 10 предметов национальной одежды из кожи и меха, а также сувенирная продукция.