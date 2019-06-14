Более 23 тыс. московских школьников сдали ЕГЭ по биологии, информатике и ИКТ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 23 тыс. учеников Москвы сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 13 июня. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

Тестирования прошли в 152 пунктах проведения экзамена в рамках основного периода государственной итоговой аттестации в 2019 году.

"Заявление на участие в ЕГЭ по этим предметам подали более 23 тыс. человек, из них биологию сдавали более 10 тыс. участников, информатику и ИКТ - около 13 тыс. участников", - приводит портал слова руководителя регионального центра обработки информации города Москвы (РЦОИ) Андрея Постульгина.

Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей и включает 28 заданий. На ее выполнение отводится три с половиной часа. Работа по информатике и ИКТ также состоит из двух частей. В них входит 27 заданий, которые необходимо решить почти за четыре часа.

Экзамены по биологии, информатике и ИКТ завершают ЕГЭ-2019 в основные сроки. За соблюдением порядка проведения ЕГЭ следили общественные наблюдатели, аккредитованные городским департаментом образования и науки. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение, использовалась технология печати полного комплекта материалов для участников в аудиториях.

Узнать оценки выпускники смогут не позднее 27 июня в своей школе или на портале mos.ru.