Сын Бари Алибасова допустил возможность лечения отца за границей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Бари Алибасов может продолжить курс реабилитации в Европе после завершения терапии в НИИ им. Склифосовского. Об этом заявил в интервью телеканалу ТВЦ сын продюсера Бари Алибасов - младший.

"Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", - заявил он.

Тем не менее Алибасов-младший также подчеркнул, что продюсеру была оказана лучшая помощь на первоначальном этапе лечения, поскольку опыт сотрудников в НИИ им. Склифосовского значительно превосходит зарубежный в подобных случаях. "Я не думаю, что в Европе можно найти специалистов лучше, чем у нас в Склифосовского. По одной простой причине: в Европе или Америке вероятность того, что кто-то выпьет упаковку с "Белизной" или с "Кротом", похожую на сок, минимальная", - сказал он.

4 июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Сейчас он находится в НИИ им. Склифосовского в состоянии медикаментозного сна.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России, создатель групп "Интеграл" и "На-На". 6 июня ему исполнилось 72 года.