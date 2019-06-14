В Нью-Йорке запретили из-за религиозных убеждений отказываться от вакцинации школьников

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, запрещающий родителям школьников отказываться от вакцинации детей по немедицинским показаниям. Таким образом, религиозные убеждения больше не будут считаться поводом, чтобы не делать прививку ребенку.

Такая мера была принята на фоне крупнейшей за последние 27 лет вспышки кори в Соединенных Штатах. "Вакцины безопасны, эффективны и являются лучшим способом уберечь наших детей. Хотя я понимаю и уважаю свободу вероисповедания, наша первостепенная задача - защищать здоровье населения. Подписывая этот закон, мы поможем предотвратить дальнейшее распространение и остановить вспышку", - заявил Куомо, слова которого приводятся в пресс-релизе на сайте администрации штата.

Как отмечается в сообщении, в штате Нью-Йорк есть районы, где из-за возможности отказа от прививок не только по медицинским показаниям наблюдается "неприемлемо низкий уровень вакцинации". "96% детей школьного возраста в штате получили комбинированную вакцину MMR против кори, эпидемического паротита [свинки] и краснухи, однако эпидемия кори продолжает поражать общины в некоторых частях штата, где число вакцинированных ниже", - отметили власти Нью-Йорка.

Как пишет агентство Associated Press (АP), отказываться от вакцинации по религиозным соображениям разрешено в 45 американских штатах, и эта тема является предметом горячих споров в стране. Так, по данным АP, во время голосования по законопроекту собрались сотни протестующих. Противники запрета говорят о нарушении их свобод, а сторонники призывают не закрывать глаза на научные доказательства эффективности вакцинации.

Вспышка кори

Согласно опубликованному в начале июня докладу Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), число заболевших корью в США с начала этого года составило 981 человек, что стало самым высоким показателем за отдельно взятые шесть месяцев с 1992 года. Вспышки этого острого инфекционного заболевания отмечены на территории 26 штатов, в частности, в Нью-Йорке, Калифорнии, Джорджии, Мэриленде, Пенсильвании, Вашингтоне и Нью-Мексико.

Как отметили CDC, "до массового применения вакцины в Соединенных Штатах, по имевшимся оценкам, от 3 до 4 млн человек заболевали корью каждый год, число смертей достигало 400 - 500, количество госпитализаций - 48 тыс.".

По данным Всемирной организации здравоохранения, в первом квартале нынешнего года во всем мире было зарегистрировано более 112 тыс. случаев этой болезни по сравнению с 28 тыс. случаев за тот же период прошлого года.