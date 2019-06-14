Греческие археологи превратят обнаруженные скелеты в достопримечательность

АФИНЫ, 14 июня. /ТАСС/. Центральный археологический совет Греции решил превратить 80 скелетов 2700-летней давности, найденных три года назад при строительстве Культурного центра Фонда им. Ставроса Ниархоса в афинском приморском районе Фалирон, в достопримечательность для местных жителей и туристов. Об этом сообщило Афинско-Македонское агентство новостей.

Исключительно важная для археологии находка была сделана в 2016 году в районе бывшего афинского ипподрома. Тогда на месте, где сейчас находится открытый парк "Эспланада", археологи нашли массовое захоронение 80 человеческих скелетов, которые находились в трех траншеях и были прикованы друг к другу стальными кандалами за запястья. Эта находка была включена в десять самых важных археологических событий того года американским журналом Archeology, отмечает агентство.

Установлено, что убийство пленников было совершено в третьей четверти VII века до нашей эры, но других данных об этом у ученых пока нет. Известно, что это была эпоха, полная беспорядков и войн, бунтов и столкновений между сторонниками греческой аристократии и тиранами, которые захватывали у аристократов власть.

Найденные в том же некрополе два небольших сосуда позволили сделать вывод о том, что захоронение было совершено в 632 году до нашей эры, когда Афины находились в руках знатного политика Килона. С его именем связано, например, такое понятие, как "Килонова смута" - первая известная ученым попытка установления тирании в Афинах. Археологи предполагают, что 80 молодых мужчин, останки которых были найдены в захоронении, были сторонниками Килона.

Члены Центрального археологического совета единогласно проголосовали за проведение исследования, которое позволило бы определить круг мероприятий, требующихся для защиты находки от просачивающихся из почвы вод. Над местом раскопок соорудят специальную прозрачную крышу, которая даст возможность посетителям детально рассмотреть некрополь и одновременно защитит их от солнца и дождя.

Ученые хотят, чтобы "шокирующая и при этом чрезвычайно важная археологическая находка скелетов 80 человек", погибших примерно 2700 лет назад насильственной смертью, стала доступной для посещения широкой публики. По данным Министерства культуры и спорта Греции, в уже созданную среду парка "Эспланады" будет гармонично встроено прочное подземное укрытие для трех погребальных "кластеров" некрополя, которые сохранят и будут демонстрировать зрителям. Это же сооружение обеспечит надлежащие условия микроклимата для сохранения археологической площадки в соответствии с экологическими требованиями.