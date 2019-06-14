Журнал "Музыкальная академия" запустил сайт

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Научно-музыкальный журнал "Музыкальная академия" выходит в цифровое пространство и запускает свой сайт. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе журнала.

"Старейший музыкальный журнал страны вышел в цифровое пространство: "Музыкальная академия" запустила сайт mus.academy и зарегистрировалась как электронное СМИ", - говорится в сообщении.

Основу сайта составляет коллекция музыковедческих исследований, статей, рецензий и интервью. "В дальнейшем на сайте будет размещен весь архив "Музыкальной академии": более 20 тыс. статей, вышедших в главном музыковедческом журнале СССР и России, будут оцифрованы и приспособлены для веб-доступа. Возможности раздела "Архив" можно оценить уже сейчас: выложены все номера журнала за 1933 год", - отмечают в пресс-службе.

Журнал поставил перед собой глобальную задачу по оцифровке огромного архива издания. "Создавая сайт, мы опирались на некоторые эстетические принципы, которые наш журнал продвигал на заре своего существования, в 1930-е годы: простота, доступность и монументальность. Во всем остальном, надеюсь, mus.academy будет современным", - цитирует пресс-служба главного редактора "Музыкальной академии" Ярослава Тимофеева.

По мнению генерального директора Союза композиторов России Карины Абрамян, глобальная задача, которая стоит перед журналом, - это оцифровка огромного архива. "Мы приняли решение выложить все выпуски журнала начиная с 1933 года в свободный доступ. Это важно не только музыковедам, но и всему музыкальному миру", - приводят в пресс-службе слова руководителя Союза композиторов России.

Научно-музыкальный журнал "Советская музыка" издается с 1933 года, с 1992 года он выходит под названием "Музыкальная академия". Включен в перечень рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК. "Музыкальную академию" выписывают практически все музыкальные вузы и колледжи России и СНГ. Материалы, публикуемые в журнале, цитируются в исследованиях ученых всего мира и входят в учебные курсы российских консерваторий.