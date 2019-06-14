Сотрудникам МВД разрешили выезжать на отдых в Турцию и Таиланд

Распоряжение подписал глава министерства Владимир Колокольцев.

Ограничения на выезд за рубеж для сотрудников МВД ввели в 2014 году. Им позволялось выезжать на отдых только в страны СНГ, Китай, Кубу и Вьетнам.

Загранпаспорта работников министерства хранятся в отделах кадров их подразделений. Они выдаются только на время отпуска, а потом полицейские возвращают их. Если сотрудник полиции запланирует выезд в страну, которая не рекомендована для посещения, он пишет заявление своему руководителю, а тот отправляет документ на рассмотрение комиссии. В нее входит его начальник, представители кадровой службы и управления собственной безопасности, которые и принимают решение.