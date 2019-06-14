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Сотрудникам МВД разрешили выезжать на отдых в Турцию и Таиланд

С 2014 года, когда для сотрудников МВД ввели ограничения на выезд за рубеж, они могли отдыхать только в странах СНГ, Китае, Вьетнаме и на Кубе
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сотрудникам МВД разрешили выезжать в Турцию и Таиланд. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Распоряжение подписал глава министерства Владимир Колокольцев.

Ограничения на выезд за рубеж для сотрудников МВД ввели в 2014 году. Им позволялось выезжать на отдых только в страны СНГ, Китай, Кубу и Вьетнам.

Загранпаспорта работников министерства хранятся в отделах кадров их подразделений. Они выдаются только на время отпуска, а потом полицейские возвращают их. Если сотрудник полиции запланирует выезд в страну, которая не рекомендована для посещения, он пишет заявление своему руководителю, а тот отправляет документ на рассмотрение комиссии. В нее входит его начальник, представители кадровой службы и управления собственной безопасности, которые и принимают решение.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичТаиландТурцияРоссия
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