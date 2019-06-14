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Путин пригласил молодежь стран ШОС принять участие в подготовке 75-летия Победы

Для молодых людей это будет "крайне полезно", отметил российский президент

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС, пригласил страны - участницы объединения и молодежный совет ШОС принять участие в подготовке празднования 75-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне. Эта годовщина будет отмечаться в 2020 году.

"Мы в России придаем большое значение сохранению памяти и исторической правды об этом величайшем и трагическом событии ХХ века. Планируем совместно с партнерами по СНГ организовать масштабную программу торжественных мероприятий и предлагаем всем представленным государствам принять участие в этой работе, к которой мог бы подключиться и молодежный совет ШОС, - сказал Путин. - Думаю, что для молодых людей это будет крайне полезно".

Он заявил, что в России будут рады видеть лидеров стран ШОС на этих мероприятиях, в том числе и во время празднования юбилея Победы в Москве.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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