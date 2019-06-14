Суд на пять лет запретил экс-менеджеру Бритни Спирс приближаться к ней

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) удовлетворил ходатайство американской певицы Бритни Спирс и на пять лет запретил ее бывшему менеджеру приближаться к ней и членам ее семьи. Об этом в четверг сообщил интернет-ресурс TMZ.

Речь идет о Сэме Лютфи, который являлся менеджером певицы в начале 2000-х годов. Между Лютфи и семьей Спирс уже около десяти лет продолжаются судебные тяжбы. Они касаются, в том числе контрактов, действовавших между менеджером и певицей. Родственники Спирс также публично обвиняли Лютфи в том, что он оказывал на нее негативное влияние, что в конечном счете спровоцировало у нее в 2008 году серьезный нервный срыв.

В мае адвокаты семьи Спирс обратились в суд. Они заявили, что Лютфи отправлял ее родственникам текстовые сообщения с угрозами, а также оскорблял их в соцсетях. Тогда суд временно запретил Лютфи приближаться ближе чем на 180 метров к Спирс, ее родителям и детям. Теперь, по итогам новых слушаний, данный запрет продлен на пять лет. Лютфи также запрещено звонить Спирс и ее семье по телефону, отправлять им текстовые сообщения и писать о них в соцсетях.

Юристы певицы подчеркивали, что угрозы со стороны Лютфи негативно сказываются на состоянии Спирс, которая переживает стресс из-за тяжелой болезни отца. Ему ранее провели несколько операций. Сама Спирс во время слушаний в зале суда не присутствовала.