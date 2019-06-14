Джастин Бибер передумал биться с Томом Крузом по правилам смешанных единоборств

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Канадский поп-музыкант Джастин Бибер признал, что Том Круз гораздо сильнее и опытнее его и передумал вызывать актера на бой по правилам смешанных единоборств.

Певец в среду в интервью новостному ресурсу TMZ назвал опрометчивой запись, размещенную в его Twitter 9 июня. "Это был необдуманный твит. Я иногда делаю такие вещи", - признал Бибер. "Я полагаю, что он [Том Круз] отлупит меня в бою. У него силища, как у его отца", - пояснил кумир поклонников популярной музыки.

Он породил немало шума в социальных сетях, бросив вызов герою множества боевиков. "Я хочу вызвать Тома Круза на поединок в октагоне, - написал певец в своем Twitter, имея в виду бой по правилам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), возглавляемого Дэйной Уайтом. - Том, если ты не примешь вызов, то ты боишься не продержаться до конца боя. Кто желает организовать этот поединок?".

Бывший обладатель поясов UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор откликнулся одним из первых. "Если Том Круз настоящий мужчина и примет вызов, то McGregor Sports and Entertainment устроит такой бой. Хватит ли у Круза духа сражаться, как он поступает в своих фильмах?" - написал Макгрегор в своем Twitter. Сам актер пока хранит молчание.