Москалькова: балльная система пенсионных начислений вызывает недоверие граждан

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июня. /ТАСС/. Действующая балльная система пенсионных начислений не обеспечивает прозрачности их расчета. Такое мнение в пятницу высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая в Ханты-Мансийске на конференции "Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного законодательства".

"Действующая в настоящее время балльная система не обеспечивает прозрачности расчета пенсионных начислений, при которой четко прослеживалась бы зависимость размера пенсии от трудового стажа и заработной платы в период трудовой деятельности. Это вызывает недоверие граждан и приводит к значительному числу обращений к уполномоченному по вопросам размера начисляемых пенсий", - заявила она.

Омбудсмен добавила, что в 2018 году по вопросам начисления и выплаты пенсий к ней поступило 1430 обращений - 55% от общего числа обращений по вопросам защиты прав пенсионеров и ветеранов.