Датская супермодель Хелена Кристенсен стала послом доброй воли ведомства ООН по беженцам

ЖЕНЕВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен назначена послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Глава этого ведомства Филиппо Гранди выразил в своем заявлении уверенность в том, что она прекрасно справится с этой миссией, учитывая ее приверженность решению проблем людей, вынужденно покинувших родину. Она известна своей гуманитарной деятельностью, неоднократно посещала лагеря беженцев, рассказывала об их нелегкой судьбе в своих фотоработах.

Как отмечает пресс-служба УВКБ, будучи одной из самых узнаваемых моделей, Хелена также добилась уважения и международного признания на поприще фотографии. С 2015 года она сотрудничает с ведомством ООН по беженцам. Она побывала в ряде стран, включая Руанду, Украину и Колумбию.

Узнав о своем назначении послом доброй воли, Кристенсен выступила с заявлением. В нем говорится: "В мире насчитывается более 68,5 млн перемещенных лиц, и это число растет. Никогда еще не была столь острой потребность в том, чтобы продемонстрировать поддержку беженцам. Я надеюсь продолжать отстаивать интересы беженцев и делать более человечным их существование".

В свою очередь верховный комиссар ООН Филиппо Гранди отметил, что Кристенсен "будет прекрасным послом доброй воли УВКБ". "У нее есть подлинная страсть и приверженность действиям во имя беженцев, а также способность рассказывать истории беженцев посредством фотографии, - подчеркнул он. - Именно в этом как раз состоит роль посла доброй воли - распространять знания и делиться рассказами о тех, кто был вынужден покинуть свои дома. Я ожидаю совместной работы с Хеленой на протяжении предстоящих лет".

В ведомстве ООН по беженцам напоминают, что, посетив в 2015 году Колумбию, Кристенсен сделала фотографии женщин, являющихся перемещенными лицами. Среди них была женщина по имени Марибет, обитающая в трущобах близ Боготы. Кристенсен в своих фотографиях рассказала о ней не только как о беженке, но и как о матери, поваре и танцовщице.

В прошлом году она встретилась в Руанде с беженцами, недавно вынужденно покинувшими свои дома в соседней Бурунди вследствие насилия. Она поддержала призыв УВКБ к мировому сообществу о выделении средств на обеспечение этих людей питанием и крышей над головой.

Объявление УВКБ о назначении Кристенсен послом доброй воли приурочено к отмечаемому 20 июня Всемирному дню беженцев.

Хелена Кристенсен родилась в Дании 25 декабря 1968 года. Является одной из самых узнаваемых моделей 1990-х годов, участвовала в показах всемирных брендов моды.