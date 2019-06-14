Российские пользователи сообщают о сбое в работе "ВКонтакте"

ТАСС, 14 июня. Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в пятницу утром в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе соцсети был зафиксирован около 07:00 мск. Сообщившие о проблемах пользователи чаще всего жалуются на работу сайта соцсети (71%), отправку и получение сообщений (19%), а также вход в свой аккаунт (9%).

В основном о сбое сообщают жители крупных городов юга России - Краснодара, Ставрополя, Ростова-на-Дону, а также пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Перми и Екатеринбурга.