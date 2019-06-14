Москалькова намерена посетить главреда "РИА Новости Украина" в киевском СИЗО

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена посетить в киевском СИЗО главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, с просьбой оказать содействие в этом она обратилась к уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой.

Омбудсмен Татьяна Москалькова — о правах журналистов на бумаге и в жизни

"Во время недавней встречи Татьяна Москалькова обратилась к украинской стороне с просьбой посетить Кирилла Вышинского в Лукьяновском СИЗО Киева", - говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Москальковой.

По мнению российского омбудсмена, для президента Украины Владимира Зеленского "права человека, понятия милосердие и гуманизм стали приобретать свое истинное звучание".

Встреча Москальковой и Денисовой состоялась 11 июня в Москве. Они договорились начать подготовку меморандума о помощи гражданам Украины, заключенным в российских тюрьмах, и россиянам, находящимся в пенитенциарных учреждениях Украины.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.