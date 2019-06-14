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Арест главреда "РИА Новости Украина"

Москалькова намерена посетить главреда "РИА Новости Украина" в киевском СИЗО

Омбудсмен обратилась к уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой оказать содействие

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена посетить в киевском СИЗО главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, с просьбой оказать содействие в этом она обратилась к уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой.

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"Во время недавней встречи Татьяна Москалькова обратилась к украинской стороне с просьбой посетить Кирилла Вышинского в Лукьяновском СИЗО Киева", - говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Москальковой.

По мнению российского омбудсмена, для президента Украины Владимира Зеленского "права человека, понятия милосердие и гуманизм стали приобретать свое истинное звучание".

Встреча Москальковой и Денисовой состоялась 11 июня в Москве. Они договорились начать подготовку меморандума о помощи гражданам Украины, заключенным в российских тюрьмах, и россиянам, находящимся в пенитенциарных учреждениях Украины.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Теги
УкраинаРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаАрест главреда "РИА Новости Украина"Зеленский, Владимир Александрович
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