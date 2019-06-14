Десятки миллионов бабочек атаковали шведский остров Эланд

СТОКГОЛЬМ, 14 июня. /ТАСС/. На шведском острове Эланд отмечено нашествие бабочек-репейниц (Vanessa cardui) - чертополоховок или чертополохов углокрыльниц, как их еще называют. Никогда раньше в Швеции и Скандинавии в целом их не наблюдалось столько, сколько в этом году, отмечает телеканал SVT .

"Обычно репейниц бывает несколько десятков тысяч, но сейчас их, по меньшей мере, 100 млн или даже в несколько раз больше", - сообщил энтомолог научной станции "Линней" Дейв Карлссон.

Репейница принадлежит к субтропическому виду бабочек и во втором своем поколении распространяется с Ближнего Востока и Северной Африки к северу от Средиземного моря. Обычно чертополоховки появляются в Швеции в небольшом количестве в мае. В этом же году они запорхали на Эланде необычно рано и к тому же в неимоверных количествах. Несмотря на непривычные природные условия, бабочки чувствуют себя в Швеции хорошо, в том числе и из-за отсутствия здесь естественных врагов.

"Это еще один сигнал к тому, чтобы мы исключительно серьезно относились к изменениям климата", - подчеркнул Дейв Карлссон.

По его словам, само по себе подобное вторжение репейниц, гусеницы которых питаются в основном чертополохом и крапивой, особой угрозы для местной природы не несет. Но в следующий раз вместо них могут явиться, например, колорадские жуки, поедающие картофель, или морковные мухи, питающиеся морковью, или какие-нибудь другие крайне опасные для сельского хозяйства насекомые, и тогда ситуация будет уже принципиально иной.